Максим Недосеков: «Главный старт для меня в этом сезоне – Европейские игры» 

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков после чемпионата мира рассказал, какой старт был для него главным в сезоне.

– Начнем с самого лучшего старта. Первый старт, самый главный для меня в этом сезоне, – это II Европейские игры. Потому что они проводились у нас на «Динамо», и мне хотелось показать зрителям, что нужно приходить и поддерживать спортсменов, что спорт – это красиво и красочно, что спортсмены – это люди, которые могут показать красоту спорта и объединить, но в то же время быть такими же, как все. Это был самый яркий для меня старт. После него матч Европа – США. К нему я очень готовился. Так как на играх мне не удалось реализоваться полностью, хоть и был готов ставить рекорды. Я это сделал на матче, я ставил цель прыгать по Олимпийскому нормативу – 2.33. Зрители видели на играх, как я общаюсь с болельщиками, им это нравится, мне это нравится. И я был уверен, что болельщики будут. И люди пришли, чему я очень рад. Я прыгаю для них, чтобы легкая атлетика, особенно прыжки в высоту, процветали.

Третий старт – это молодежный чемпионат Европы. После победы на юниорском чемпионате континента я должен держать отметку победителя и в Швеции я подтвердил свой уровень. И в заключении: чемпионат мира в Дохе. Я доволен этим стартом. Я занял 4-е место, остался без медали, и это будет как стимул для меня. И я ни капли не расстраиваюсь, потому что результат 2.33 в конце изнурительного сезона – это просто прекрасно.

– Как ты оцениваешь выступление нашей команды в Дохе и вообще в этом сезоне? Как ты думаешь, с каким настроем команда подходит к Токио?

– Конечно, для ребят у которых что-то не получилось, это будет стимул перед Олимпийскими играми. Да, мы планировали медали. Но вы сами видите, что есть факторы, которые не могут не влиять на выступление. Те же погодные условия для марафона и ходьбы – это ужасно. Мы с Димой Набоковым прошлись по городу и еле дошли назад, потому что ноги просто не шли. Также были вопросы с питанием. Если я ем мало, то есть толкатели и метатели, которым питаться нужно больше и разнообразнее. Могу оценить уровень проведения чемпионата как не выше среднего, потому что даже в секторе было много нюансов. А если говорить про сезон, то он очень долгий. И если оценивать его в целом для Беларуси, он был ярким. Здесь с уверенностью можно поставить «отлично», – сказал Недосеков.