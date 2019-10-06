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Александр Кульчий: «В матчах с БАТЭ и брестским «Динамо» постараемся взять шесть очков» 

06.10.2019 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Александр Кульчий после ничьей (0:0) в 24-м туре чемпионата Беларуси против «Дняпра», рассказал, какие планы у команды на ближайшие игры.

– Тяжелая вязкая игра была. Понятно, что надо выигрывать дома, но не получилось. Ребята старались, но оборону соперника было сложно вскрыть. Контроль мяча у «Дняпра» хороший, плюс они отрабатывают всей командой в обороне. Моментов мы не создали, чтобы выиграть, но радует то, что «на ноль» сыграли. Есть, конечно, неудовлетворение, но это еще не худший вариант.

– Впереди два матча с лидерами, какие планы?

– С такими командами легче играть, чем с аутсайдерами. Считаю, что будут два интересных поединка впереди. Постараемся набрать максимальное количество очков.

– Показалось, что доставка мяча в зону атаки не получалась. Есть ли возможность для усиления этого компонента?

– По первому тайму очень широко находились наши два крайних: Нивалдо и Шрамченко. Во втором тайме попросили, чтобы они поуже сыграли, чтобы могли зацепиться и убежать после отбора. Но, к сожалению, много брака в передачах, плюс соперник создавал давление. Надо уметь работать под давлением, в простых ситуациях теряем мяч, – сказал Кульчий.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Александр Кульчий после ничьей (0:0) в 24-м туре чемпионата Беларуси против «Дняпра», рассказал, какие планы у команды на ближайшие игры.
 
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