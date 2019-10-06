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Впервые в истории сборная Беларуси осталась без медалей на втором ЧМ подряд
06.10.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Катаре завершается чемпионат мира по легкой атлетике. За 10 дней чемпионата мира белорусские полпреды ни разу не поднялись на пьедестал почета.
Это второе безмедальное выступление команды на чемпионатах мира подряд. Оно случилось впервые в истории.
Лучшими в команде были Максим Недосеков (высота, 4-е место), Ольга Мазуренок (марафон, 5-е место) и Анастасия Мирончик-Иванова (длина, 5-е место).
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В Катаре завершается чемпионат мира по легкой атлетике.
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