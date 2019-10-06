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Чемпионат мира по легкой атлетике. 6 октября. Мирончик-Иванова – 5-я в прыжках в длину и другие результаты
06.10.2019 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Дохе прошел заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике. Разыгрывались 7 комплектов наград. Белорусская команда осталась без медалей в своей копилке на соревнованиях.
Легкая атлетика
Чемпионат мира
Доха, Катар
Мужчины
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,26
Копье
1. Андерсон Питерс (Гренада) – 86,89
10 000 м
1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 26.48,3
Эстафета 4x400 м
1. США – 2.56,69
Женщины
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,30
5. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,76
100 м с/б
1. Ниа Али (США) – 12,34
Ельвира Герман не прошла в финал
Эстафета 4x400 м
1. США – 3.18,92
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Чемпионат мира по легкой атлетике. 6 октября. Мирончик-Иванова – 5-я в прыжках в длину и другие результаты
Сегодня в Дохе прошел заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике.
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