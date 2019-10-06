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Чемпионат мира по легкой атлетике. 6 октября. Мирончик-Иванова – 5-я в прыжках в длину и другие результаты

06.10.2019 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Дохе прошел заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике. Разыгрывались 7 комплектов наград. Белорусская команда осталась без медалей в своей копилке на соревнованиях.

Легкая атлетика

Чемпионат мира 

Доха, Катар

Мужчины

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,26
2. Тауфик Махлуфи (Алжир) – 3.31,38
3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.31,46

Копье

1. Андерсон Питерс (Гренада) – 86,89
2. Магнус Кирт (Эстония) – 86,21
3. Йоханнес Феттер (Германия) – 85,37

10 000 м

1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 26.48,3
2. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 26.49,3
3. Ронекс Кипруто (Кения) – 26.50,3

Эстафета 4x400 м

1. США – 2.56,69
2. Ямайка – 2.57,90
3. Бельгия – 2.58,78

Женщины

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,30
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,92
3. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,91

5. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,76

100 м с/б

1. Ниа Али (США) – 12,34
2. Кендра Харрисон (США) – 12,46
3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,47

Ельвира Герман не прошла в финал

Эстафета 4x400 м

1. США – 3.18,92
2. Польша – 3.21,89
3. Ямайка – 3.22,37

 

 
 
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Сегодня в Дохе прошел заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике.
 
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