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Эльвира Герман не попала в финал чемпионата мира в Дохе

07.10.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Эльвира Герман не попала в финал чемпионата мира в Дохе
Уроженка Пинска Эльвира Герман не сумела пробиться в финальный забег на дистанции 100 метров с барьерами на чемпионате мира в Дохе.
После успешного выхода в полуфинал Эльвира отмечала, что уровень подготовки соперниц очень серьезный, и для выхода в финал нужно будет показать максимум:

Ожидала, что результаты на чемпионате мира будут очень быстрыми. Здесь достаточно скоростная дорожка, да и девочки — это видно, приехали готовыми. Складывается ощущение, что на финал даже моих «сезонных» 12.70 может не хватить. Но, в принципе, показать 12.84 с ужасным стартом (а он был, действительно, ужасным, даже не знаю, почему) — это неплохо. Завтра посмотрим. Я же приехала на чемпионат мира, здесь в любом случае нужно бороться, искать эмоции и силы. У меня есть и то, и другое. Постараюсь показать все, на что готова, — цитирует Герман пресс-служба БФЛА.

В своем полуфинале белоруска преодолела дистанцию за 12,78 секунды, что позволило ей занять только четвертое место.

Прямые путевки в финал получали бегуньи, занявшие первые два места в полуфиналах, еще две спортсменки отбирались по лучшему времени среди всех полуфиналисток. В частности, костариканка Андреа Каролина Варгас, которая стала третьей в забеге с участием Герман со временем 12.65 секунды, попала в число финалисток.

Эльвира в итоговом протоколе разместилась на девятой позиции.

По информации SB.by.

Фото: Рейтер.

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