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Эльвира Герман не попала в финал чемпионата мира в Дохе
07.10.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В своем полуфинале белоруска преодолела дистанцию за 12,78 секунды, что позволило ей занять только четвертое место.
Прямые путевки в финал получали бегуньи, занявшие первые два места в полуфиналах, еще две спортсменки отбирались по лучшему времени среди всех полуфиналисток. В частности, костариканка Андреа Каролина Варгас, которая стала третьей в забеге с участием Герман со временем 12.65 секунды, попала в число финалисток.
Эльвира в итоговом протоколе разместилась на девятой позиции.
По информации
Фото: Рейтер.
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