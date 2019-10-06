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Вадим Девятовский: «Это лучший для Беларуси чемпионат мира со времен ЧМ-2003 по зачетным очкам и по количеству попавших в топ-8»

07.10.2019 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава БФЛА Вадим Девятовский оценил итоги вступления сборной Беларуси по легкой атлетике на чемпионате мира в Дохе.

«Очень важно объективно понимать, что произошло в Дохе. По отношению к прошлому году мы делаем шаг вперед, причем, на мой взгляд, приличный. И это самый главный вывод в конце сезона. И отступать назад мы не собираемся.

Колоссальная и принципиальная разница между двумя сезонами заключается в том, что в сезоне 2018 мы целенаправленно и сосредоточенно готовились к чемпионату Европы в Берлине в отличие от подготовки к Дохе (за исключением наших марафонцев и ходоков — о них надо писать пост отдельно (я про погодные условия) и еще нескольких спортсменов, которые объективно не являются на сегодня лидерами нашей сборной).

А вот лидеры, те, кто мог потенциально брать медали на чемпионате мира в Катаре, к Дохе подошли физически очень уставшими, особенно эмоционально и психологически. Быть полгода в постоянном тонусе и напряжении — это очень непросто, и такого долгого сезона мы никогда не проходили. Причины я уже не раз озвучивал в различных интервью ранее, но если вкратце напомнить, то главным стартом сезона 2019 мы определили Европейский Игры в Минске и к нему целенаправленно готовились, как в прошлом году к Берлину.

Только, в отличие от прошлогоднего августовского чемпионата Европы, Европейские игры в Минске проходили в июне. Это важное обстоятельство, так как сроки подготовки и выход на пик формы в этом году у спортсменов был намного раньше. Дальше — еще ряд важных стартов, которые невозможно было пропустить. Это чемпионат Европы среди молодежи, командный чемпионат Европы и матч Европа — США.

Чемпионат мира в конце сентября-начале октября — это финиш, к которому, как я говорил, спортсмены дошли в разных состояниях, оставив в течение сезона много сил и энергии. Тем не менее, если взять и посмотреть протоколы чемпионата мира в Дохе и соотнести с прошлогодним Берлином (посчитать места только среди европейских спортсменов), то мы завоевываем семь личных мест в первой тройке (год назад было шесть), потому как седьмую медаль мы там взяли в женской команде за марафон. А если посчитать женский марафон в Дохе в командном женском зачете по берлинской системе подсчета, то это будет также первое место, как и в Берлине. Стало быть плюс одно призовое место.

Очень важно отметить, что в течение всего сезона 2019 на выше перечисленных соревнованиях, и не только, наши спортсмены показывали результаты, способные конкурировать за медали чемпионата мира в Катаре, и это действительно очень важно. Важно оценивать показанные в этом году результаты и понимать, что к единственному важному старту следующего года — Олимпийским играм в Токио, мы будем еще сильнее и быстрее

Возвращаясь к безмедальному для нас чемпионату мира, хочу отметить, что по подсчету зачетных очков мы на итоговом 15-м месте. Такого результата не было со времен чемпионата мира в Париже, который проходил в далеком 2003 году. Очки даются только за попадание в восьмерку сильнейших на вид и в заветный пул у нас попали 8 человек. Такого количества элитных легкоатлетов также не было со времен Парижа 2003 года.

Другими словами — это лучший для нас чемпионат мира с тех времен по зачетным очкам и по количеству попавших в топ-8 чемпионата мира. И это говорит о многом. И обратите внимание на средний возврат нашей команды. Это тоже очень важно. А знали бы вы, кто за ними уже подрастает и стоит рядом!» — написал Девятовский.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава БФЛА Вадим Девятовский оценил итоги вступления сборной Беларуси по легкой атлетике на чемпионате мира в Дохе.
 
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