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Париматч-Экстралига. Фанаты «Бреста» объявили о закрытии сектора
07.10.2019 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как
Сегодня на официальной странице фанатов ХК «Брест» появилось сообщение о закрытии сектора.
«В связи недавними событиями мы объявляем о закрытии сектора. Спасибо всем, кто был с нами и до конца поддерживал команду», – говорится в сообщении.
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Как сообщалось ранее, вчера фанатов «Бреста» вывели с арены в Орше из-за пиротехники.
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