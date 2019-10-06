Париматч-Экстралига. Фанаты «Бреста» объявили о закрытии сектора

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее , вчера фанатов «Бреста» вывели с арены в Орше из-за пиротехники.

Сегодня на официальной странице фанатов ХК «Брест» появилось сообщение о закрытии сектора.

«В связи недавними событиями мы объявляем о закрытии сектора. Спасибо всем, кто был с нами и до конца поддерживал команду», – говорится в сообщении.