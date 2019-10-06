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Мархель о Глебе: «Надо держать уровень, не в «Ислочи» выходить на замену»
07.10.2019 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель оценил шансы Александра Глеба сыграть за национальную команду на чемпионате Европы.
- Вы говорили, что в случае выхода команды на чемпионат Европы вызовите Александр Глеба.
– Чемпионат Европы будет только в следующем году, неизвестно когда. Мы говорим о каких-то непонятных вещах. Будет день – будет пища. К этому можно относиться с долей иронии. В жизни всякое бывает. За мою карьеру бывали разные случаи. Вы поймите, надо держать уровень. Наверное, не в «Ислочи» выходить на замену. Я с большим уважением отношусь к Александру. Повторюсь, без проблем проведем прощальный матч, если он захочет, – сказал Мархель.
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель оценил шансы Александра Глеба сыграть за национальную команду на чемпионате Европы.
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