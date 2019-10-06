Осиповичские бойцы муай-тай выступили на мировом первенстве

Источник материала: Асiповiцкi край

Первенство мира по таиландскому боксу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок завершилось на днях в Анталье. На соревнованиях, которые длились больше недели, собралось около 1200 бойцов в возрасте 10-17 лет из 80 стран мира. Сборная Беларуси завоевала на турецком ринге 4 общекомандное место и 21 медаль.

Есть кем гордиться и осиповчанам: на общий результат работали и несколько юных земляков – воспитанников клуба «Golden Victory» (тренер Сергей Гидулян). 4 бронзовые награды в белорусскую копилку добавили Тимофей Абрамчик (10-11 лет), Владислав Дингалев, Максим Волоткович и Ангелина Якубовская (12-13 лет).