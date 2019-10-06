Александр Нойок: «Книга Милевского разойдется миллионными тиражами, потому что человек легендарный»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек «Динамо» Брест Александр Нойок в шутку рассказал об Артеме Милевском.

«Книгу напишет. Сто процентов. И каждый спортсмен купит ее. Сколько она там будет стоить, долларов 8. Она разойдется миллионными тиражами. Потому что реально человек легендарный.

Тренером точно не будет. Каким-то хорошим директором, думаю так. Лицо клуба – однозначно. Это только плюс кому-то. Как Павел Недвед, галстук надел и пошел», – сказал Нойок.