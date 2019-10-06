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Спаллетти согласился возглавить «Милан». Контракт будет рассчитан на 3 года
07.10.2019 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 60-летний специалист согласился возглавить «нерадззурри», стороны договорились о 3-летнем контракте.
Отмечается, что руководство «Милана» ведет переговоры с
«Милан» после семи туров набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее
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Бывший главный тренер «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти, вероятно, продолжит карьеру в «Милане».
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