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Спаллетти согласился возглавить «Милан». Контракт будет рассчитан на 3 года

07.10.2019 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти, вероятно, продолжит карьеру в «Милане».

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 60-летний специалист согласился возглавить «нерадззурри», стороны договорились о 3-летнем контракте.   

Отмечается, что руководство «Милана» ведет переговоры с «Интером» об условиях расторжения прежнего контракта Спаллетти, которое действует до 2021 года. 

«Милан» после семи туров набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Милана» также входят Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия 

 
 
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Бывший главный тренер «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти, вероятно, продолжит карьеру в «Милане».
 
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