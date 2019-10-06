Спаллетти согласился возглавить «Милан». Контракт будет рассчитан на 3 года

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер и «Интера» Лучано Спаллетти, вероятно, продолжит карьеру в .

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 60-летний специалист согласился возглавить «нерадззурри», стороны договорились о 3-летнем контракте.

Отмечается, что руководство «Милана» ведет переговоры с об условиях расторжения прежнего контракта Спаллетти, которое действует до 2021 года.

«Милан» после семи туров набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось , что в шорт-лист «Милана» также входят Стефано Пиоли, и Руди Гарсия