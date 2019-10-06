ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исаев о словах Мархеля про Шкурина: «Дуть губы умеют многие. Искать компромиссы и при этом быть авторитетом для всех игроков – только лучшие»

07.10.2019 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев раскритиковал главного тренера сборной Михаила Мархеля за его слова об Илье Шкурине. 

Михаил Мархель: «Шкурин пускай в молодежной сборной доказывает то, что он достоин играть в национальной команде»

«У меня вопрос: назовите основные критерии при назначении на пост главного тренера страны? Я думаю, что это результат, опыт, знания и, что особо важно для главного тренера национальной сборной, мудрость!

Теперь скажите: успешен ли был Мархель как клубный тренер? Успешен ли был Мархель как тренер юношеских сборных? Вырастил ли или подготовил Мархель футболистов уровня национальной сборной? Какие еще есть критерии? Не будем брать в расчет близость с Вергейчиком. Дежурные фразы об омоложении сборной и смене стиля игры так и остались клише для смены тренерского штаба.

В официальных матчах будут играть опытные и лучшие. И это правильно! Главный тренер национальной сборной страны обязан находить подход к каждому кандидату в сборную. С моей субъективной точки зрения, сегодня два лучших центральных защитника – Филипенко и Рыбак. Первого с дуру отправили на пенсию, а второго не замечают уже много лет по непонятным причинам. Дуть губы умеют многие.

Искать компромиссы, договариваться и при этом быть авторитетом для всех игроков команды – только лучшие», – написал Исаев в своем Facebook.

Почему нет лучшего снайпера ЧБ? А вратаря, который хорош в России, и Кисляка? Вот что рассказал главный тренер сборной Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев раскритиковал главного тренера сборной Михаила Мархеля за его слова об Илье Шкурине.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Горбунов был прооперирован и пропустит 3-4 месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика