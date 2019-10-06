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Горбунов был прооперирован и пропустит 3-4 месяца

07.10.2019 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Андрей Горбунов три дня назад был прооперирован по причине повреждения губы тазобедренного сустава.

Срок восстановления после операционного вмешательства составит три-четыре месяца, сообщил глава медицинской службы клуба Андрей Ясюкевич.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

 
 
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Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Андрей Горбунов три дня назад был прооперирован по причине повреждения губы тазобедренного сустава.
 
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