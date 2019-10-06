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Горбунов был прооперирован и пропустит 3-4 месяца
07.10.2019 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
Срок восстановления после операционного вмешательства составит три-четыре месяца,
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Андрей Горбунов три дня назад был прооперирован по причине повреждения губы тазобедренного сустава.
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