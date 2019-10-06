Николай Ходасевич: «Дулуб сделал христианский жест в отношении БАТЭ. Если б даже обменялись они какими-то фекалиями, то пострадал бы больше клуб»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о конфликте между Олегом Дулуб и БАТЭ.

«Олег Дулуб сказал, что он может много рассказать о БАТЭ. БАТЭ отреагировал письмом в адрес Дулуба, дескать, если вы расскажете, то мы тоже расскажем. И мы пошли за попкорном, чтобы посмотреть, к чему это все приведет. А привело ни к чему, потому что Дулуб сказал А, но не сказал Б.

И теперь вопрос интересный, что осталось за кадром? Что он такого мог рассказать, и чем клуб мог ответить. Но я допускаю, что Дулуб сделал христианский жест в отношении футбольного клуба БАТЭ, потому что если б даже обменялись они какими-то фекалиями между собой, то пострадал бы в большей степени клуб прямо сейчас.

БАТЭ и так закрытый. Посмотрите сколько мало оригинальных интервью выходят с участием игроков или тренеров у БАТЭ. Очень тяжелая ситуация на финише сезона. И сейчас клубу влипать, ввязываться в какой-то скандал вообще не к месту. Поэтому для меня немножко странно, что это письмо прозвучало.

И странно, что Дулуб не сказал Б, потому что в его ситуации, неотягощенной большими делами после отъезда из «Атырау», было время, чтобы бывшего работодателя разнести порядком. Вот такая история, которая еще может вылезти наружу», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .