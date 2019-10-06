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Николай Ходасевич: «Дулуб сделал христианский жест в отношении БАТЭ. Если б даже обменялись они какими-то фекалиями, то пострадал бы больше клуб»
07.10.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о конфликте между Олегом Дулуб и БАТЭ.
«Олег Дулуб сказал, что он может много
И теперь вопрос интересный, что осталось за кадром? Что он такого мог рассказать, и чем клуб мог ответить. Но я допускаю, что Дулуб сделал христианский жест в отношении футбольного клуба БАТЭ, потому что если б даже обменялись они какими-то фекалиями между собой, то пострадал бы в большей степени клуб прямо сейчас.
БАТЭ и так закрытый. Посмотрите сколько мало оригинальных интервью выходят с участием игроков или тренеров у БАТЭ. Очень тяжелая ситуация на финише сезона. И сейчас клубу влипать, ввязываться в какой-то скандал вообще не к месту. Поэтому для меня немножко странно, что это письмо прозвучало.
И странно, что Дулуб не сказал Б, потому что в его ситуации, неотягощенной большими делами после отъезда из «Атырау», было время, чтобы бывшего работодателя разнести порядком. Вот такая история, которая еще может вылезти наружу», – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Дулуб сделал христианский жест в отношении БАТЭ. Если б даже обменялись они какими-то фекалиями, то пострадал бы больше клуб»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о конфликте между Олегом Дулуб и БАТЭ.
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