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Николай Ходасевич: «Российский футбол существует не по европейским меркам адекватности. Гончаренко могут довести до того, что он уйдет из ЦСКА»

07.10.2019 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации вокруг Виктора Гончаренко.

«Знаете, что меня больше всего смущает в ситуации с Виктором Гончаренко? На глупые заявление смысла никакого реагировать, конечно, нет. Но! Тут сразу же появилась, в довесок после поражения от «Ростова», мысль от легендарного Романа Широкова о том, что Гончаренко так себе тренер, который не развивает молодых игроков.

Это не соответсвует действительности, потому что Гончаренко уже в ЦСКА показал многое. Что такое самый молодой состав и что такое собрать этот состав и выдать с ним классную осень, но немножко завалиться на финише. Теперь идти в числе лидеров РПЛ.

То есть, эти слова — глупость, которую можно запустить с какой целью? То, что происходит рано или поздно в России в отношении тех или иных тренеров, когда запускаются процессы, и начинается такая травля в публичном пространстве. Мне этого не хотелось бы. Потому что затравить можно любого.

Российский футбол все-таки существует не столько по европейским меркам адекватности, а по каким-то другим делам. И если это началось, то может закончиться тем, что Виктора Гончаренко доведут до того, чтобы он ушел из ЦСКА», – сказал Ходасевич.

 
 
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