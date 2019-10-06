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Николай Ходасевич: «Российский футбол существует не по европейским меркам адекватности. Гончаренко могут довести до того, что он уйдет из ЦСКА»
07.10.2019 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации вокруг Виктора Гончаренко.
«Знаете, что меня больше всего смущает в ситуации с Виктором Гончаренко? На
Это не соответсвует действительности, потому что Гончаренко уже в
То есть, эти слова — глупость, которую можно запустить с какой целью? То, что происходит рано или поздно в России в отношении тех или иных тренеров, когда запускаются процессы, и начинается такая травля в публичном пространстве. Мне этого не хотелось бы. Потому что затравить можно любого.
Российский футбол все-таки существует не столько по европейским меркам адекватности, а по каким-то другим делам. И если это началось, то может закончиться тем, что Виктора Гончаренко доведут до того, чтобы он ушел из ЦСКА», – сказал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Российский футбол существует не по европейским меркам адекватности. Гончаренко могут довести до того, что он уйдет из ЦСКА»
Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации вокруг Виктора Гончаренко.
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