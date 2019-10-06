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Париматч-Экстралига А. Амброжейчик лидирует в списке бомбардиров, Феклистов – 2-й, Ремезов – 3-й
07.10.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
Следом за Амброжейчиком идут Андрей Феклистов (6+10) из «Шахтера» и Никита Ремезов (5+10) из
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Форвард «Динамо» Молодечно Дмитрий Амброжейчик лидирует в списке бомбардиров «Париматч-Экстралиги» А.
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