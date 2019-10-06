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Париматч-Экстралига А. Амброжейчик лидирует в списке бомбардиров, Феклистов – 2-й, Ремезов – 3-й

07.10.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Динамо» Молодечно Дмитрий Амброжейчик лидирует в списке бомбардиров «Париматч-Экстралиги» А. Нападающий набрал в 14 встречах 17 (6+11) очков. 24-летний хоккеист нанес 41 бросок и заработал 6 минут штрафа.

Следом за Амброжейчиком идут Андрей Феклистов (6+10) из «Шахтера» и Никита Ремезов (5+10) из «Немана»

Париматч-Экстралига А. Амброжейчик лидирует в списке бомбардиров, Феклистов – 2-й, Ремезов – 3-й

Фото: hockey.by

 

 
 
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Форвард «Динамо» Молодечно Дмитрий Амброжейчик лидирует в списке бомбардиров «Париматч-Экстралиги» А.
 
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