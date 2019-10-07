Власти Кракова согласились провести III Европейские игры

Источник материала: Tribuna.com

Власти Кракова и Малопольского воеводства Польши подписали письмо о намерении официально подтвердить свое совместное сотрудничество в организации III Европейских игр в 2023 году, информирует сайт Европейских олимпийских комитетов.

Ранее мэр города заявлял, что город, вероятнее всего, откажется от Европейских игр из-за отсутствия финансирования.

Отметим, первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — в 2019 году в Минске.