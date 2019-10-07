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Власти Кракова согласились провести III Европейские игры
07.10.2019 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Власти Кракова и Малопольского воеводства Польши подписали письмо о намерении официально подтвердить свое совместное сотрудничество в организации III Европейских игр в 2023 году,
Ранее мэр города заявлял, что город, вероятнее всего, откажется от Европейских игр из-за отсутствия финансирования.
Отметим, первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — в 2019 году в Минске.
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Власти Кракова и Малопольского воеводства Польши подписали письмо о намерении официально подтвердить свое совместное сотрудничество в организации III...
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