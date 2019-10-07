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Николай Ходасевич: «Некоторые процессы в Солигорске мне не нравятся. Если в этом году «Шахтер» не станет чемпионом, то эти процессы могут завершиться»

07.10.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о «Шахтере».

«Почему вдруг Сергей Ташуев обозначил следующую мысль, что если «Шахтер» не добьется цели», а цель стоит одна, единственная – стать чемпионом, то с тренерским штабом может не продлен контракт. Это при том, что выигран Кубок страны, это при том, что «Торино» такой соперник, которого было практически невозможно пройти. И вот если будет второе или третье место, то это значит, что будет крест на перспективах тренерского штаба. Странная мысль.

У меня нет четкого объяснения, почему она прозвучала прямо сейчас, но есть определенные догадки, а об этом я говорил по ходу сезона. Я так или иначе упоминал, что некоторые процессы, происходящие в Солигорске, они мне не нравятся.

Там игроки бурно реагируют. Сергей Баланович или еще кто-то. Ребят, я вам хочу сказать, так же как и в отношении автозаводцев, что ваше дело – играть. Я не говорю, что вы плохо играете или хорошо. Я просто говорю, что в родной для меня стране некоторые процессы, которые происходят в футболе, не нравятся.

Поэтому я на этом заостряю внимание, в том числе, солигорского футбола. Насколько мне известно, если в этом году у «Шахтера» не будет чемпионства, то эти процессы могут завершиться. И с этих позиций я жестко подходил к тем или иным моментам формирования состава там и т.д.» – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

 
 
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