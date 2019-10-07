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Николай Ходасевич: «Некоторые процессы в Солигорске мне не нравятся. Если в этом году «Шахтер» не станет чемпионом, то эти процессы могут завершиться»
07.10.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о «Шахтере».
«Почему вдруг
У меня нет четкого объяснения, почему она прозвучала прямо сейчас, но есть определенные догадки, а об этом я говорил по ходу сезона. Я так или иначе упоминал, что некоторые процессы, происходящие в Солигорске, они мне не нравятся.
Там игроки бурно реагируют. Сергей Баланович или еще кто-то. Ребят, я вам хочу сказать, так же как и в отношении автозаводцев, что ваше дело – играть. Я не говорю, что вы плохо играете или хорошо. Я просто говорю, что в родной для меня стране некоторые процессы, которые происходят в футболе, не нравятся.
Поэтому я на этом заостряю внимание, в том числе, солигорского футбола. Насколько мне известно, если в этом году у «Шахтера» не будет чемпионства, то эти процессы могут завершиться. И с этих позиций я жестко подходил к тем или иным моментам формирования состава там и т.д.» – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Некоторые процессы в Солигорске мне не нравятся. Если в этом году «Шахтер» не станет чемпионом, то эти процессы могут завершиться»
Известный Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о «Шахтере».
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