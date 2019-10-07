Конор бросил вызов Хабибу: «Давай потанцуем в Москве, детка»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор добавил в твиттер видео боя против

«Черт, давай потанцуем в Москве, детка», – подписал пост Конор и добавил хештеги «дерьмо из автобуса», «бегать и гадить одновременно».

Год назад Макгрегор проиграл Хабибу удушающим приемом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов собирается провести следующий бой в России.

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