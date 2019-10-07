Дубровенские спортсмены приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Оршанского района по легкой атлетике

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В 2019 году Орша носит статус молодежной столицы Беларуси. Поэтому закономерно, что республиканскую «Неделю спорта и здоровья» завершили масштабными спортивными соревнованиями именно в Орше. Так, 25-26 сентября состоялся открытый чемпионат и первенство Оршанского района по легкой атлетике. С этих соревнований воспитанники Дубровенской СДЮШОР привезли настоящую россыпь наград.

В метании копья Максим Лексаков завоевал второе место. Удачнее было его выступление в толкании ядра, где он стал первым, а Павел Рябцев в этой дисциплине завоевал серебро.

Александра Кривова стала победительницей в беге на 100 м и пришла второй на дистанции 200 м. Елена Савченко же пришла второй на дистанции 100 м и первой на дистанции 200 м. Андрей Симонов в беге на 100 м занял 3 место, а в беге на 200 м — 2 место. Карина Домасевич победила в забеге на 400 м и стала второй на дистанции 200 м.

Дважды поднимались на первую ступень пьедестала Максим Красноус (на дистанциях 100м и 200м) и Кирилл Горелов (на дистанциях 200м и 400 м.). Егор Титенков и Антон Фельдшеров пришли к финишу вторыми в беге на 400 метров.

Эти победы стали для юных легкоатлетов Дубровенщины хорошей разминкой перед финальным аккордом республиканской «Недели спорта и здоровья» — Оршанским полумарафоном.

28 сентября в Орше состоялись марафоны спортивных танцев, аэробики, чирлидинга, молодежных субкультур. Прошли спортивные праздники для многодетных семей, где нашлись занятия для любого возраста и физической подготовки.

Особое место отвели на празднике показательным выступлениям учащихся учреждений дополнительного образования и специализированных учебно-спортивных учреждений, матчевым встречам, лично-командным соревнованиям.

Как нам сообщил заместитель директора по основной деятельности Дубровенской СДЮШОР Александр Кабушев, на дистанции 500 метров Кирилл Горелов и Александра Кривова завоевали первые места, Максим Красноус пришел к финишу вторым, а Андрей Симонов и Елена Савченко стали бронзовыми призерами масштабного соревнования.

Готовили спортсменов: А.Л.Савченко, Ю.В.Максак, Т.Л.Малаховская.

Получается, что только за эти три дня сентября медальная копилка воспитанников СДЮШОР пополнилась 22 наградами.

Так держать!

Елена КОРСАКОВА.