Александр Нойок: «Если будет вариант с белорусским паспортом, я его с удовольствием рассмотрю– ноль»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о перспективах попасть в сборную Украины.

«В сборную Украины, я так понимаю, вообще нет шансов попасть. Сборная на ходу. Я могу сейчас сказать: «Да вызовите меня, я сейчас все там разорву». Но на самом деле команда хорошо играет, хорошо выглядит, хорошие молодые футболисты.

Я, вроде, дал пару неплохих сезонов, сейчас тоже неплохой, забиваю. Но шансов попасть в сборную – ноль. Если будет вариант с белорусским паспортом, я его с удовольствием рассмотрю», – сказал Нойок.

27-летний Нойок ранее уже упоминал возможность получения белорусского гражданства. Он выступал за сборную Украины U-21.

В этом сезоне чемпионата Беларуси Нойок провел 20 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.