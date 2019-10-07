|
Александр Нойок: «Если будет вариант с белорусским паспортом, я его с удовольствием рассмотрю– ноль»
08.10.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о перспективах попасть в сборную Украины.
«В сборную Украины, я так понимаю, вообще нет шансов попасть. Сборная на ходу. Я могу сейчас сказать: «Да вызовите меня, я сейчас все там разорву». Но на самом деле команда хорошо играет, хорошо выглядит, хорошие молодые футболисты.
Я, вроде, дал пару неплохих сезонов, сейчас тоже неплохой, забиваю. Но шансов попасть в сборную – ноль. Если будет вариант с белорусским паспортом, я его с удовольствием рассмотрю», – сказал Нойок.
27-летний Нойок ранее уже упоминал возможность получения белорусского гражданства. Он выступал за сборную Украины U-21.
В этом сезоне чемпионата Беларуси Нойок провел 20 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Нойок: «Если будет вариант с белорусским паспортом, я его с удовольствием рассмотрю– ноль»
Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о перспективах попасть в сборную Украины.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)