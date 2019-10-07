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В предварительный список претендентов на драфт НХЛ-2020 попал только один белорус – Данила Паливко
08.10.2019 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов, которых могут выбрать на драфте-2020.
Отметим, что в список попал только один белорусский хоккеист – 17-летний защитник «Летбриджа» (WHL) Данила Паливко. Он находится с списке «С», куда входят хоккеисты, которые не претендуют на высокие позиции на драфте.
В текущем сезоне Паливко провел 6 игр, результативными баллами не отметился. Коэффициент полезности «-4».
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов, которых могут выбрать на драфте-2020.
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