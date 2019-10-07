В предварительный список претендентов на драфт НХЛ-2020 попал только один белорус  – Данила Паливко

Источник материала: Tribuna.com

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов, которых могут выбрать на драфте-2020.

Отметим, что в список попал только один белорусский хоккеист – 17-летний защитник «Летбриджа» (WHL) Данила Паливко. Он находится с списке «С», куда входят хоккеисты, которые не претендуют на высокие позиции на драфте.

В текущем сезоне Паливко провел 6 игр, результативными баллами не отметился. Коэффициент полезности «-4».

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