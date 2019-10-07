ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швайнштайгер завершил карьеру

08.10.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

«Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.

И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо», – написал Швайнштайгер.

35-летний Швайнштайгер восемь раз выигрывал чемпионат Германии в составе «Баварии», семь раз – Кубок, по два раза – Суперкубок и Кубок лиги, по одному разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Чемпионат мира среди клубов.

В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, в составе сборной Германии дважды занимал третье место на чемпионатах мира, а в 2014-м году стал победителем. Что касается чемпионатов Европы, здесь Швайнштайгер занимал со сборной второе и третье место.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вадим Девятовский: «Если оценивать не только ЧМ, а весь сезон целиком, можно говорить, что наша атлетика на очень высоком уровне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика