Швайнштайгер завершил карьеру

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

«Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.

И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо», – написал Швайнштайгер.

35-летний Швайнштайгер восемь раз выигрывал чемпионат Германии в составе «Баварии», семь раз – Кубок, по два раза – Суперкубок и Кубок лиги, по одному разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Чемпионат мира среди клубов.

В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, в составе сборной Германии дважды занимал третье место на чемпионатах мира, а в 2014-м году стал победителем. Что касается чемпионатов Европы, здесь Швайнштайгер занимал со сборной второе и третье место.