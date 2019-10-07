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Швайнштайгер завершил карьеру
08.10.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
«Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.
И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо», – написал Швайнштайгер.
35-летний Швайнштайгер восемь раз выигрывал чемпионат Германии в составе «Баварии», семь раз – Кубок, по два раза – Суперкубок и Кубок лиги, по одному разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Чемпионат мира среди клубов.
В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, в составе сборной Германии дважды занимал третье место на чемпионатах мира, а в 2014-м году стал победителем. Что касается чемпионатов Европы, здесь Швайнштайгер занимал со сборной второе и третье место.
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Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
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