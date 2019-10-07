Вадим Девятовский: «Если оценивать не только ЧМ, а весь сезон целиком, можно говорить, что наша атлетика на очень высоком уровне»

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФЛА Вадим Девятовский оценил итоги вступления сборной Беларуси по легкой атлетике на чемпионате мира в Дохе.

– Если оценивать не только чемпионат мира, а весь сезон целиком, можно говорить, что наша атлетика на очень высоком уровне.

– Белорусы могли завоевать медали чемпионата мира?

– Никто не говорил, что завоевать медали на чемпионате мира было невозможно. Просто гарантии дать никто не мог. Сезон предолимпийский, уровень результатов у всех соответствующий. За последнее десятилетие чемпионат мира в Дохе стал одним из сильнейших. Посмотрите, сколько признанных мировых лидеров не смогли попасть даже в финалы. А сколько из оставшихся не показали тех результатов, на которые могли претендовать.

Интересно посмотреть и на общую статистику финалов. По количеству спортсменов, которые пробились в решающую стадию турнира, для нашей команды нынешний чемпионат мира стал одним из лучших. Особенно если вспомнить, что участие в соревнованиях принимали спортсмены из 209 стран, а мы в итоге заняли 15‑е место. В Лондоне наша сборная завершила турнир сороковой. В успешном Пекине была семнадцатой. Выше мы не поднимались с 2003 года!

Рано или поздно этот уровень результатов и прочности принесет нам медали чемпионата мира, да и задачи, которые мы поставили перед собой на Олимпиаду, никто не отменяет. Результаты на тех турнирах, которые мы обозначили для себя как приоритетные в нынешнем году, подтверждают, что мы знаем, как подводить спортсменов к лучшим результатам в нужный момент.

– На что команда может рассчитывать в Токио?

– Олимпийский сезон уже не требует такого распыления при подготовке. При этом мы видели, куда может взлетать Максим Недосеков, какие результаты выдает Татьяна Холодович. Многие уже в Дохе выступили очень близко к лучшим результатам сезона. Анастасия Мирончик‑Иванова в марте прыгала на 6,91 – это очень серьезный результат. Ни им, ни Ирине Жук, Карине Демидик или Алене Дубицкой не может быть стыдно за свои выступления в Катаре.

Не нужно забывать и о том, как на своем первом взрослом чемпионате мира проявили себя Алексей Котковец или Глеб Дударев. Обо всем этом можно долго рассуждать и приводить примеры. Но объективно у нашей команды видны очень серьезные перспективы. В Катаре 4 – 5 спортсменов реально могли бороться за медали. Думаю, они как минимум не растеряют свои позиции до Токио. При этом к ним добавится кто‑то из тех, кто по различным причинам выступить в Дохе не смог. Наш уровень нужно измерять не по одному старту, пусть и важному, а по всему завершившемуся сезону. И, оглядываясь, я могу сказать, что к Олимпиаде мы подходим с большими надеждами, – сказал Девятовский.