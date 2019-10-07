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Назван окончательный состав сборной Беларуси по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020 в Минске

08.10.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Сбор национальной команды продлится с 7 по 13 октября. В окончательный список включены 23 футболиста:

вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь»);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все – БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба – «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба – «Минск»);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).

https://www.belta.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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