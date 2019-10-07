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Вадим Девятовский: «Не ставили медальных задач на ЧМ. Понимали, что по отношению к спортсменам это будет не сильно честно»

08.10.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФЛА Вадим Девятовский проанализировал выступление на чемпионате мира в Дохе.

«Если хладнокровно взять и подытожить чемпионат мира… Да, без медалей, приносим за это извинения тем, кто рассчитывал. Тот, кто понимал, в каком состоянии мы едем на чемпионат мира, не был бы так требователен.

Не ставили медальных задач на ЧМ. Понимали, что по отношению к спортсменам это будет не сильно честно. Мы их просили выступить и там, и там. Везде они выкладывались на сто процентов.

В легкой атлетике сегодня намечается такой прогресс, который мы еще до конца не реализовываем. Но есть объективные причины.

Рассчитываем на успех в Токио. К этому мы идем целенаправленно. Верю, что после Олимпиады будем подводить совсем другие итоги, чем после ЧМ в Дохе. Который, повторюсь, был не самый плохой», – сказал Девятовский.

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский проанализировал выступление на чемпионате мира в Дохе.
 
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