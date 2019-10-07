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Матвейчик о сборной Беларуси на Евро-2020: «Выйдем, конечно, куда деваться»

08.10.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» и сборной Беларуси Сергей Матвейчик уверен в успехе команд.

– Чувствуете, что команда омолаживается?

– Да. Если я уже ветеран, то, конечно, сборная Беларуси становится моложе. Не скажу, что сильно. Не думаю, что это делается искусственно. Тренеру виднее, кого вызывать. Молодое поколение неплохое, но его мало. Надо, чтобы таких игроков было больше.

– Выйдем на Евро?

– Выйдем, конечно, куда деваться.

– Как и «Шахтер» станет чемпионом?

– Обязательно, – заявил Матвейчик.

 
 
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Защитник «Шахтера» и сборной Беларуси Сергей Матвейчик уверен в успехе команд.
 
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