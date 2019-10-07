Матвейчик о сборной Беларуси на Евро-2020: «Выйдем, конечно, куда деваться»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник и сборной Беларуси Сергей Матвейчик уверен в успехе команд.

– Чувствуете, что команда омолаживается?

– Да. Если я уже ветеран, то, конечно, сборная Беларуси становится моложе. Не скажу, что сильно. Не думаю, что это делается искусственно. Тренеру виднее, кого вызывать. Молодое поколение неплохое, но его мало. Надо, чтобы таких игроков было больше.

– Выйдем на ?

– Выйдем, конечно, куда деваться.

– Как и «Шахтер» станет чемпионом?

– Обязательно, – заявил Матвейчик.