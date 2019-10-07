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«Милан» объявил об отставке Джампаоло

08.10.2019 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Милан» официально сообщил, что тренер Марко Джампаоло больше не будет руководить командой.

«Сообщаем, что Марко Джампаоло освобожден от обязанностей тренера первой команды. Клуб благодарен Марко за проведенную работу и желает ему всего наилучшего в дальнейшем в его профессиональной карьере», – сказано в тексте, опубликованном на официальном сайте «россонери».

Тренер получил должность в «Милане» 19 июня нынешнего года. Под руководством Джампаоло команда набрала 9 очков в 7 турах Серии А, потерпев 4 поражения.

Сообщалось, что пост главного тренера займет Стефано Пиоли.

 
 
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«Милан» официально сообщил, что тренер Марко Джампаоло больше не будет руководить командой.
 
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