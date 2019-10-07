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SEHA-лига. БГК оказался сильнее «Еурофарма» 

08.10.2019 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БГК им. Мешкова в Бресте проведет матч SEHA-лиги.

SEHA-лига

БГК имени Мешкова Беларусь – Еурофарм (Сев. Македония) – 31:22 (19:12, 12:10)

8 октября, 18.15

БГК: Пешич (8/25, 32%), Мацкевич (4/9, 44%) (1); Канкараш (1), Кулак (5), Шкуринский (3), Андреев, Юринок (5), Обрадович (1), Аккамбре, Шумак (1), Баранов (1), Разгор (1), Сельвесюк, Д.Джукич (4), Вайлупов (6), Малус (2).

Еврофарм: Митревски, Чаневски; Ойлески (5), Маджовски, Чурлевски (1), Радович (3), Шевелев, Йотич, Вегар, Кукоски, Велковски (4), Остроушко (1), Граджан (4), М.Джукич (4), Кузманоски.

Прямой эфир: «Беларусь 5».

Группа «B»: Веспрем (Венгрия) – 12 очков (5 игр), Еурофарм (Северная Македония) – 9 (5), Загреб (Хорватия) – 6 (3), БГК им. Мешкова (Беларусь) – 6 (5), Металопластика (Сербия) – 3 (3), Спартак (Москва, Россия) – 0 (3).

 

 
Теги: Брест
 
 
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