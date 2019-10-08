Игорь Астапкович: «Режет слух, когда люди начинают говорить, что, мол, выступали на Европейских играх и не готовились к ЧМ»

Источник материала: Tribuna.com

Двукратный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира в метании молота Игорь Астапкович оценил выступление белорусов на ЧМ-2019 в Дохе.

Об уровне чемпионата мира

Первое, что неприятно впечатлило на чемпионате мира, – пустые трибуны. Такой турнир проводится для зрителей, а когда на стадионе, условно, всего два человека на трибунах, -это неприятно и для тех, кто смотрит за соревнованиями по телевизору, и для спортсменов. Выступать на чемпионате мира в обстановке, как на тренировке, – очень сомнительное удовольствие.

О результатах белорусов

Наши ребята показали те результаты, которые у них были на протяжении сезона. Просто их не хватило для того, чтобы получить медали. И едва ли за это стоит кого-то ругать. Наоборот, я бы хотел выделить Максима Недосекова и Карину Демидик – очень порадовали. Остальные же показали свой обычный уровень, без завалов и отставания от средних результатов в 30-40 процентов, как это бывало прежде. Мирончик-Иванова прыгала в сезоне 6.76 – и на чемпионате столько прыгнула. Другое дело, что этот результат не позволил завоевать медаль, хотя на предыдущих топ-турнирах Анастасия могла быть и на пьедестале. Очень обидно за Татьяну Холодович. Я очень хорошо отношусь к ней и ее тренеру, и знаю, что уже который год она может не просто взять медаль, а выиграть главные старты сезона. Но каждый раз получается так, как получается.

Лично мне режет слух, когда люди начинают говорить, что, мол, выступали на II Европейских играх и матчевой встрече и не готовились к чемпионату мира. Ни один спортсмен не будет считать чемпионат мира второстепенным стартом. Да, длинный сезон и небольшое количество запасных в сборной сыграли свою роль. Достаточно вспомнить, сколько турниров в нынешнем сезоне прошли Татьяна Холодович, , Максим Недосеков, Алена Дубицкая: все основные старты плюс Бриллиантовая лига. 20-25 стартов за сезон выглядят очень круто. Но, думаю, дело в том, что спортсмены рассуждениями о тяжести сезона и ставке на другие турниры в какой-то мере подстраховывались на случай неудач. Но ведь они и не провалились.