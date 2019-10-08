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НХЛ. «Вашингтон» примет «Даллас», «Сан-Хосе» в гостях у «Нэшвилла», «Питтсбург» – «Виннипег»

09.10.2019 00:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас 3:4 (1:0, 1:1, 1:2)
Дата проведения
9 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Кузнецов (Зигентхалер)
1:1 – 21 Хинтц (Олексяк)
2:1 – 35 Карлсон ( Бэкстрем, Овечкин)
2:2 – 47 Радулов (Бенн, Линделль)
2:3 – 52 Каамано (Сегин, Кольяно)
3:3 – 59 Бэкстрем (Карлсон, Уилсон)
3:4 – 60 Сегин (Радулов)

 

Питтсбург – Виннипег 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Дата проведения
9 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кросби (Летанг, Генцел)
1:1 – 5 Хейнола (Лайне, Шайфли)
1:2 – 9 Элерс ()
1:3 – 20 Пулмэн (Шайфли, Лайне)
1:4 – 31 Пионк (Шайфли, Лайне)

 

Айлендерс – Эдмонтон 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Дата проведения
9 октября, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Бовилье (Комаров)
1:1 – 17 Нил ()
1:2 – 19 Нил (Нерс, Макдэвид)
1:3 – 26 Нил (Макдэвид, Драйзайтль)
1:4 – 28 Кэссиан (Макдэвид, Драйзайтль)
1:5 – 46 Нил (Клефбом, Юрчо)
2:5 – 53 Мартин (Сизикас, Добсон)

 

Флорида – Каролина 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)
Дата проведения
9 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Дж.Стаал (Гардинер, Макгинн)
0:2 – 11 Терявяйнен (Нидеррайтер, Флери)
0:3 – 15 Хэмилтон (Дж.Стаал, Свечников)
0:4 – 18 Дзингел (Терявяйнен, Свечников)
0:5 – 21 Дзингел (Нечас, Флери)
1:5 – 23 Уигар (Барков, Хоффман)
2:5 – 49 Йэндл (Коннолли, Хоффман)
3:5 – 55 Дадонов (Барков, Юбердо)
3:6 – 58 Ахо (Слэвин)

 

Детройт – Анахайм 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Дата проведения
9 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 39 Гронек (Ларкин, Атанасиу)
1:1 – 44 Ракелль (Сильверберг, Линдхольм)
1:2 – 49 Сильверберг (Гецлаф, Шор)
1:3 – 49 Ричи (Гуле, Грант)

 

Нэшвилл – Сан-Хосе 4:2 (3 период)
Дата проведения
9 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Йоси (Эллис, Сиссонс)
2:0 – 30 Йоси ()
2:1 – 35 Кэйн (Бернс, Кутюр)
3:1 – 42 Террис (Грималди)
4:1 – 47 Форсберг (Гранлунд, Дюшен)
4:2 – 55 Бернс (Гэмбрелл, Бергманн)
5:2 – 58 Фаббро ()

 

Калгари – Лос-Анджелес 2:3 (2 период)
Дата проведения
9 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Тоффоли (Даути, Ковальчук)
0:2 – 17 Уолкер (Тоффоли, Лизотт)
0:3 – 23 Ковальчук (Даути, Кемпе)
1:3 – 30 Ткачак ()
2:3 – 33 Баклунд (Ткачак, Хэнифин)

 

Вегас – Бостон 2:1 (1 период)
Дата проведения
9 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Стоун (Глэсс, Пачиоретти)
2:0 – 8 Смит (Карлссон, Маршессо)
2:1 – 11 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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