|
НХЛ. «Вашингтон» примет «Даллас», «Сан-Хосе» в гостях у «Нэшвилла», «Питтсбург» – «Виннипег»
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
9 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
-
0:1 – 6
Дж.Стаал (Гардинер, Макгинн)
-
0:2 – 11
Терявяйнен (Нидеррайтер, Флери)
-
0:3 – 15
Хэмилтон (Дж.Стаал, Свечников)
-
0:4 – 18
Дзингел (Терявяйнен, Свечников)
-
0:5 – 21
Дзингел (Нечас, Флери)
-
1:5 – 23
Уигар (Барков, Хоффман)
-
2:5 – 49
Йэндл (Коннолли, Хоффман)
-
3:5 – 55
Дадонов (Барков, Юбердо)
-
3:6 – 58
Ахо (Слэвин)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
-
11 продуктов с Комаровки, которые вам в голову не придет покупать, - а шеф-повар очень рекомендует
07:30, Tut.by
-
Названы ягоды, снижающие риск возникновения онкологии
09:35, Аргументы и факты
-
S&P: Отсутствие компенсации со стороны РФ за налоговый маневр может привести к росту цен в Беларуси
09:51, Tut.by
-
Утром Автозаводская ветка метро работала с перебоями: на «Пролетарской» женщина прыгнула под поезд
08:06, Tut.by
-
Завершено расследование о смерти актера Марьянова
11:47, Tut.by
-
"Бяспраўнік" пад Столінам уцякаў ад ДАІ на задняй перадачы (відэа)
11:52, Euroradio
-
«У всего есть своя цена». Что прибалты и скандинавы делают из мусора и как на этом зарабатывают
08:00, Tut.by
-
«Незнакомка» с Лукашенко, скандал транспортников, курсант с курткой и спасение курицы - все за вчера
07:30, Tut.by
-
«По канонам, должен постричься в монахи». Что ждет священника, жену которого жестоко убили в Озаричах
14:00, Tut.by
-
Брестчанин купил в интернете шуруповерт «на акции». А в посылке пришла китайская аккумуляторная отвертка и две детские игрушки-антистресс
18:58, Виртуальный Брест
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Александр Нойок: «Если будет вариант с белорусским паспортом, я его с удовольствием рассмотрю– ноль»
08:03, Tribuna.com
-
Снытина перешла в «Бешикташ»
10:56, Tribuna.com
-
Беларусь U-19 стартует в отборочном турнире к Евро-2021. Соперники – Германия, Шотландия и Андорра
09:20, Tribuna.com
-
Тасман о выступлении сборной на ЧМ: «Видимо, многие чувствовали себя загнанными»
09:35, Tribuna.com
-
НХЛ. «Вашингтон» примет «Даллас», «Сан-Хосе» в гостях у «Нэшвилла», «Питтсбург» – «Виннипег»
00:03, Tribuna.com
-
Игорь Астапкович: «Режет слух, когда люди начинают говорить, что, мол, выступали на Европейских играх и не готовились к ЧМ»
21:46, Tribuna.com
-
Все новости
- 11 продуктов с Комаровки, которые вам в голову не придет покупать, - а шеф-повар очень рекомендует 08.10.2019,
Tut.by
- Названы ягоды, снижающие риск возникновения онкологии 08.10.2019,
Аргументы и факты
- S&P: Отсутствие компенсации со стороны РФ за налоговый маневр может привести к росту цен в Беларуси 08.10.2019,
Tut.by
- Турецкая авиация нанесла первый удар в Сирии. Трамп: в районе операции находились 50 солдат США 08.10.2019,
Tut.by
- Утром Автозаводская ветка метро работала с перебоями: на «Пролетарской» женщина прыгнула под поезд 08.10.2019,
Tut.by
- Завершено расследование о смерти актера Марьянова 08.10.2019,
Tut.by
- "Бяспраўнік" пад Столінам уцякаў ад ДАІ на задняй перадачы (відэа) 08.10.2019,
Euroradio
- На какие вопросы предстоит ответить при переписи населения и для чего нужны эти сведения?
03.10.2019,
Полесская правда
- Михаил Мясникович получит новую должность?
06.10.2019,
Партизан
- 11 продуктов с Комаровки, которые вам в голову не придет покупать, - а шеф-повар очень рекомендует
08.10.2019,
Tut.by
- Через час после колоноскопии женщина умерла от сердечного приступа. СК разбирается в ЧП в больнице
03.10.2019,
Tut.by
- Как сделать отопление “от розетки” и сколько это будет стоить?
07.10.2019,
Горецкий вестник
- «Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии
06.10.2019,
СТВ
- «Савушкин» насытился. Приватизация «па чэснаму»
06.10.2019,
Виртуальный Брест