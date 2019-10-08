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Скидка 15% на крутые термокружки по промокоду #adventure – только для читателей «Трибуны»
09.10.2019 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек КАМБУККА продолжает проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.
Помимо этого КАМБУККА предоставляет 15% скидку читателям «Трибуны» на всю продукцию бренда, доступную в интернет-магазинах:
Для получения скидки укажите промокод #adventure в корзине при оформлении заказа или сообщите оператору магазина. Промокод действителен для заказов, оформленных до 15 октября.
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«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек КАМБУККА продолжает проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.
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