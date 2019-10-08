Скидка 15% на крутые термокружки по промокоду #adventure – только для читателей «Трибуны»

Источник материала: Tribuna.com

«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек КАМБУККА продолжает проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.

В обычном белорусе проснулась жажда бега – и его не остановить: одолел марафоны в Бостоне и Франкфурте, мечтает о Токио и Нью-Йорке

Ныряет в грязь, лезет в ледяную воду, бегает по оврагам – так живет минчанка с жаждой приключений

Помимо этого КАМБУККА предоставляет 15% скидку читателям «Трибуны» на всю продукцию бренда, доступную в интернет-магазинах:

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