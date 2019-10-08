Мюллер хочет покинуть «Баварию» в январе

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Томас Мюллер хочет покинуть «Баварию».

30-летний форвард намерен обсудить свое будущее с руководством клуба в этом месяце во время паузы на матчи национальных сборных.

Немец готов сменить команду уже в январе, сообщает tz со ссылкой на Sport Bild. Он недоволен малым количеством игровой практики, а также считает, что в клубе его недостаточно ценят.

Подробную статистику Мюллера, который провел 7 матчей в Бундеслиге (3 – в старте) и отдал 4 паса, можно изучить здесь .