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Мюллер хочет покинуть «Баварию» в январе
09.10.2019 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Томас Мюллер хочет покинуть «Баварию».
30-летний форвард намерен обсудить свое будущее с руководством клуба в этом месяце во время паузы на матчи национальных сборных.
Немец готов сменить команду уже в январе, сообщает tz со ссылкой на Sport Bild. Он недоволен малым количеством игровой практики, а также считает, что в клубе его недостаточно ценят.
Подробную статистику Мюллера, который провел 7 матчей в Бундеслиге (3 – в старте) и отдал 4 паса, можно изучить
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Нападающий Томас Мюллер хочет покинуть «Баварию».
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