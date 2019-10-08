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Генеральным спонсором НОК Беларуси стала компания «Дана Холдингз»

09.10.2019 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси стала компания «Дана Холдингз».

«Сотрудничество НОК Беларуси и «Дана Холдингз» будет взаимовыгодным. Компания хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке Беларуси, участвует во многих социальных акциях, в том числе и спортивных. Уверены, вместе мы можем реализовать многие проекты по поддержке белорусского спорта и развитию олимпийского движения», – сказал исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

«В спорте, как и в бизнесе, всегда побеждает сильнейший, а чемпионами становятся те, кто работает в полную силу и ставит перед собой высокие цели. Мы гордимся достижениями великих белорусских спортсменов. Поднимаясь на пьедестал почета, они вносят огромный вклад в развитие здоровой нации и имидж страны на международном уровне. Достижению высоких результатов способствует качественная подготовка, современное оборудование, усердие и поддержка.

«Дана Холдингз» не понаслышке знает, что такое неустанный труд и как представитель крупного бизнеса с удовольствием готова помогать будущим белорусским олимпийцам. Поддержка спорта и здорового образа жизни населения – стратегическая цель и социальная позиция нашей компании», – сказал председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

 
 
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Генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси стала компания «Дана Холдингз».
 
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