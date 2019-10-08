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Daily Mail: Моуринью готов возглавить «Тоттенхэм»
09.10.2019 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следит за ситуацией в «Тоттенхэме».
Лондонский клуб неудачно начал нынешний сезон, в связи с этим появились разговоры о возможной отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера.
Португалец остается без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из «МЮ», но готов вернуться к тренерской деятельности.
По информации Daily Mail, вариант с приглашением в «Тоттенхэм» является привлекательным для Моуринью.
Также он по-прежнему поддерживает связь со своим бывшим клубом «Реалом» и готов ждать, пока не получит приемлемое предложение.
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следит за ситуацией в «Тоттенхэме».
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