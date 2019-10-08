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Соболенко, Конта, Кенин, Киз и Марти квалифицировались на малый итоговый

09.10.2019 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Йоханна Конта, Арина Соболенко, София Кенин, Мэдисон Киз и Петра Мартич квалифицировались на малый итоговый турнир WTA, который в этом году пройдет 22-27 октября в китайском Чжухае.

В турнире, который официально называется The Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai, примут участие 11 теннисисток топ-20 и одна обладательница wild card. Они будут разделены на четыре группы, победительницы которых выйдут в полуфинал.

 
 
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Йоханна Конта, Арина Соболенко, София Кенин, Мэдисон Киз и Петра Мартич квалифицировались на малый итоговый турнир WTA, который в этом году пройдет 22-27 октября в...
 
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