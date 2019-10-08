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Кубок ФИБА. Квалификация. Ответный матч. «Борисфен» в гостях у «Днепра»
09.10.2019 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кубок ФИБА
Квалификационный раунд
Ответный матч
Днепр (Украина) – Борисфен (Беларусь)
9 октября, 19.00. Днепр, СК «Шинник»
Первый матч – 101:76.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Кубок ФИБА Квалификационный раунд Ответный матч Днепр (Украина) – Борисфен (Беларусь) 9 октября, 19.00.
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