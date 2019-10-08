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Кубок ФИБА. Квалификация. Ответный матч. «Борисфен» в гостях у «Днепра»

09.10.2019 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Кубок ФИБА

Квалификационный раунд

Ответный матч

Днепр (Украина) – Борисфен (Беларусь)

9 октября, 19.00. Днепр, СК «Шинник»

Первый матч – 101:76.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Кубок ФИБА Квалификационный раунд Ответный матч Днепр (Украина) – Борисфен (Беларусь) 9 октября, 19.00.
 
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