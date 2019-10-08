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ВХЛ. Кульбаков перешел в «Нефтяник»

09.10.2019 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер сборной Беларуси Иван Кульбаков продолжит карьеру в ВХЛ в «Нефтянике» из Альметьевска.

Предсезонную подготовку голкипер начинал в минском «Динамо», однако пробиться в состав не смог.

Минувший сезон вратарь начинал в «Ютике Кометс» (АХЛ). В фарм-клубе «Ванкувера» Кульбаков провел 23 матча с коэффициентом надежности 3,50. Завершал игровой год голкипер в «Каламазу» (ECHL). В его активе 16 встреч регулярного чемпионата (КН – 2,89) и 2 игры плей-офф (КН – 6,37).

 
 
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Голкипер сборной Беларуси Иван Кульбаков продолжит карьеру в ВХЛ в «Нефтянике» из Альметьевска.
 
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