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Российский нападающий «Химика» Молофеев: «В Беларуси очень много пьют. Захожу в Новополоцке в магазин — а за водкой уже в обед очередь стоит»
09.10.2019 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский нападающий «Химика» Александр Молофеев рассказал о жизни в Беларуси.
— Это мой первый сезон в Беларуси. В «Химике» хорошо встретили, все нравится, на выезды ездить близко. После России белорусские расстояния для меня — ерунда. Когда выступал в МХЛ в команде с небольшим бюджетом, приходилось двое суток ехать поездом на выезд. А в Экстралиге максимальная поездка — семь часов на автобусе до Бреста.
Заметил ли разницу в укладе жизни белорусов и россиян? Здесь очень много пьют. Захожу в Новополоцке в магазин — а за водкой уже в обед очередь стоит. Грустно это. Зато люди у вас добрее, чем в России. Такое ощущение, что в Москве у всех в голове только работа и деньги — нет жизненных радостей. А у вас все ходят, улыбаются.
К чему тяжелее всего привыкнуть в Беларуси? К местной валюте. Сперва кажется, что все очень дешево. Надо не забывать умножать цены на тридцать, – сказал Молофеев.
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Российский нападающий «Химика» Молофеев: «В Беларуси очень много пьют. Захожу в Новополоцке в магазин — а за водкой уже в обед очередь стоит»
Российский нападающий «Химика» Александр Молофеев рассказал о жизни в Беларуси.
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