Василий Уткин: «Говорят, Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер заявил, что президент ЦСКА Евгений Гинер сейчас менее активно занимается клубом, чем раньше.

«То, что мы думаем сейчас об управлении ЦСКА, было актуально, может быть, года четыре назад. Я часто общаюсь с людьми, которые предлагают игроков или представляют их интересы. Это вообще самая общительная часть футбольной тусовки.

И самые разные люди говорят, что, кажется, Гинер потерял к этому интерес. Раньше его интересовало все, вплоть до заборов в Ватутинках. А сейчас…

Хочу подчеркнуть, что я пользуюсь хорошо проверенной сплетней. Не знаю, правда это или нет, не хочу никого дискредитировать, но мне уверенно говорили разные люди, что 4-5 игроков из молодежной команды ЦСКА подписали разные агенты, а раньше это было просто невозможно сделать, потому что их оберегали. А сейчас как-то вот перестали.

О том, что Евгений Леннорович потерял интерес или, по крайней мере, значительно менее деятельно чем раньше этим занимается, говорит опубликованная информация о том, что право финансовой подписи в ЦСКА уже не у него.

Это не означает, что его от чего-то отодвинули. Это означает, что он не занимается реальным повседневным управлением. Подпись сейчас находится у , который не акционер.

Этим живет сейчас ближайшая прогретая часть футбольного мира. У меня с Евгением Ленноровичем отношения отсутствуют, поэтому собственной информации от него у меня нет и не может быть. Я говорю то, что знаю из других источников», — сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».