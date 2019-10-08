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Василий Уткин: «Говорят, Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»

09.10.2019 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Василий Уткин заявил, что президент ЦСКА Евгений Гинер сейчас менее активно занимается клубом, чем раньше.

«То, что мы думаем сейчас об управлении ЦСКА, было актуально, может быть, года четыре назад. Я часто общаюсь с людьми, которые предлагают игроков или представляют их интересы. Это вообще самая общительная часть футбольной тусовки.

И самые разные люди говорят, что, кажется, Гинер потерял к этому интерес. Раньше его интересовало все, вплоть до заборов в Ватутинках. А сейчас…

Хочу подчеркнуть, что я пользуюсь хорошо проверенной сплетней. Не знаю, правда это или нет, не хочу никого дискредитировать, но мне уверенно говорили разные люди, что 4-5 игроков из молодежной команды ЦСКА подписали разные агенты, а раньше это было просто невозможно сделать, потому что их оберегали. А сейчас как-то вот перестали.

О том, что Евгений Леннорович потерял интерес или, по крайней мере, значительно менее деятельно чем раньше этим занимается, говорит опубликованная информация о том, что право финансовой подписи в ЦСКА уже не у него.

Это не означает, что его от чего-то отодвинули. Это означает, что он не занимается реальным повседневным управлением. Подпись сейчас находится у Романа Бабаева, который не акционер.

Этим живет сейчас ближайшая прогретая часть футбольного мира. У меня с Евгением Ленноровичем отношения отсутствуют, поэтому собственной информации от него у меня нет и не может быть. Я говорю то, что знаю из других источников», — сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

 
 
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Журналист и блогер Василий Уткин заявил, что президент ЦСКА Евгений Гинер сейчас менее активно занимается клубом, чем раньше.
 
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