|
Гомельский «Локомотив», представляющий Беларусь на ЧМ среди железнодорожников, выиграл 3 матча на турнире с общим счетом 23:1
09.10.2019 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во Франции проходит чемпионат мира среди железнодорожников.
Беларусь на турнире представляют гомельские «Локомотив» и мини-футбольная команда «Беларуская чыгунка». Команда провела 3 игры, в которых были разгромлены Бельгия (7:1), Швейцария (12:0) и Франция (4:0).
Завтра команда проведет матчи против России и Словакии.
Отметим, что гомельская команда является действующим чемпионом мира. В 2015 году гомельчане завоевали чемпионский титул, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский «Локомотив», представляющий Беларусь на ЧМ среди железнодорожников, выиграл 3 матча на турнире с общим счетом 23:1
Во Франции проходит чемпионат мира среди железнодорожников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)