Гомельский «Локомотив», представляющий Беларусь на ЧМ среди железнодорожников, выиграл 3 матча на турнире с общим счетом 23:1

Источник материала: Tribuna.com

Во Франции проходит чемпионат мира среди железнодорожников.

Беларусь на турнире представляют гомельские «Локомотив» и мини-футбольная команда «Беларуская чыгунка». Команда провела 3 игры, в которых были разгромлены Бельгия (7:1), Швейцария (12:0) и Франция (4:0).

Завтра команда проведет матчи против России и Словакии.

Отметим, что гомельская команда является действующим чемпионом мира. В 2015 году гомельчане завоевали чемпионский титул, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти.