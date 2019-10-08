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Победа волейболистов
09.10.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В Могилеве прошла областная спартакиада среди центров и клубов физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения. ФСУ «Кричевский ФОК» на соревнованиях был представлен мужской волейбольной командой и в настольном теннисе. Волейболисты нашего района показали отличную игру, заняв первое место. В полуфинале они обыграли команду из Могилева 2:1, а в финале – волейболистов из Чаусов со счетом 2:1.
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В Могилеве прошла областная спартакиада среди центров и клубов физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения. ФСУ «Кричевский ФОК» на...
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