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В победителях турнира

09.10.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В победителях турнира

На протяжении двух дней в манежном зале ФОКа проходил межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню города и 76-й годовщине освобождения Кричева от немецко-фашистских захватчиков. Участие в нем приняли 10 команд и более 100 юных боксеров из Беларуси и России: Кричев, Орша, Могилев, Витебск, Рогачев, Минск, Гомель, Рославль (Смоленская область), Сеща и Дуб­ровка (Брянская область). В торжественном открытии турнира принимали участие председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, заместитель председателя районного исполнительного комитета Ирина Евдокименко, многие именитые боксеры, тренеры.

В победителях турнира

Турнир открылся с показательного поединка между Денисом Егоренко (бронзовый призер чемпионата мира среди студентов) и Александром Холаевым (двухкратный призер чемпионатов Европы среди юношей и молодежи). А затем начались поединки между участниками турнира. Финальные бои прошли во второй день соревнований. В итоге упорной борьбы юные боксеры нашего района завоевали два первых места и шесть вторых. Один из победителей турнира — кричевлянин Максим Путило — был награжден главным призом Андрея Михайлова за лучшую технику. Еще один наш юный спортсмен, Роман Григорьев, был признан лучшим боксером турнира.
Финансовую поддержку турниру оказали районное объединение профсоюзов и районная организация РОО «Белая Русь», ОАО «Кричевский рынок».
Турнир понравился нашим гостям. Тренеры команд-гостей высказались о высоком уровне проведения соревнований, об отличном помещении. Было высказано мнение, что в манеже можно проводить первенства страны по боксу.
Александр Гавриленко.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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На протяжении двух дней в манежном зале ФОКа проходил межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню города и 76-й годовщине освобождения
 
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