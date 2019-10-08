В победителях турнира

Источник материала: Кричевская жизнь





На протяжении двух дней в манежном зале ФОКа проходил межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню города и 76-й годовщине освобождения Кричева от немецко-фашистских захватчиков. Участие в нем приняли 10 команд и более 100 юных боксеров из Беларуси и России: Кричев, Орша, Могилев, Витебск, Рогачев, Минск, Гомель, Рославль (Смоленская область), Сеща и Дуб­ровка (Брянская область). В торжественном открытии турнира принимали участие председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, заместитель председателя районного исполнительного комитета Ирина Евдокименко, многие именитые боксеры, тренеры.





Турнир открылся с показательного поединка между Денисом Егоренко (бронзовый призер чемпионата мира среди студентов) и Александром Холаевым (двухкратный призер чемпионатов Европы среди юношей и молодежи). А затем начались поединки между участниками турнира. Финальные бои прошли во второй день соревнований. В итоге упорной борьбы юные боксеры нашего района завоевали два первых места и шесть вторых. Один из победителей турнира — кричевлянин Максим Путило — был награжден главным призом Андрея Михайлова за лучшую технику. Еще один наш юный спортсмен, Роман Григорьев, был признан лучшим боксером турнира.

Финансовую поддержку турниру оказали районное объединение профсоюзов и районная организация РОО «Белая Русь», ОАО «Кричевский рынок».

Турнир понравился нашим гостям. Тренеры команд-гостей высказались о высоком уровне проведения соревнований, об отличном помещении. Было высказано мнение, что в манеже можно проводить первенства страны по боксу.

Александр Гавриленко.