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В победителях турнира
09.10.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На протяжении двух дней в манежном зале ФОКа проходил межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню города и 76-й годовщине освобождения Кричева от немецко-фашистских захватчиков. Участие в нем приняли 10 команд и более 100 юных боксеров из Беларуси и России: Кричев, Орша, Могилев, Витебск, Рогачев, Минск, Гомель, Рославль (Смоленская область), Сеща и Дубровка (Брянская область). В торжественном открытии турнира принимали участие председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, заместитель председателя районного исполнительного комитета Ирина Евдокименко, многие именитые боксеры, тренеры.
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На протяжении двух дней в манежном зале ФОКа проходил межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню города и 76-й годовщине освобождения
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