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«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. 19-летний вратарь минчан Толопило проводит первый матч в КХЛ
09.10.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Рига – «Динамо» Минск.
«Динамо» Рига: Макаров (Салак); Алишаускас – Бартулис – Дарзиньш – Редлихс – Макмиллан; Мамчицс – Балинскис – Энтон – Гиллис – Мейя; Берглунд – Сотниекс – Джериньш – Павлов – Липсбергс; Гимаев – Разгалс – Берзиньш – Батня – Забусов.
«Динамо» Минск»: Толопило (Карнаухов); Ерёменко – Граньяни – Пулккинен – Шор – Принс; Евенко – Готовец – Мартынов – Паре – А. Костицын; Дерябин – Эллиотт – Демков – Степанов – Павленко; Знахаренко – Когалев – Китаров – Ковыршин – Грецкий.
Отметим, что 19-летний вратарь минчан Никита Толопило проводит первый матч в КХЛ.
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Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Рига – «Динамо» Минск.
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