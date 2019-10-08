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Марцел Личка: «Последние игры будут очень сложными. Это не только касается игры. Начинаются всякие гадкие разговоры»

09.10.2019 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о концовке сезона.

– Последние 6 игр будут очень сложными. Это не только касается игры на поле, но и ментальной подготовки. Начинаются всякие гадкие разговоры: вышел Гутор, не вышел… Это нормально для футбола. Был пенальти, Гутор его отбил, нет никаких вопросов. Можно было назначать пенальти за фол на Хобленко. 2-3 раза Милевского атаковали со спины, а карточки не было.

Это психологическая игра. Сейчас в конце сезона БАТЭ, «Шахтер», мы будем разговаривать через прессу. Мое внимание сосредоточено только на нашей игре. Сейчас готовимся к «Слуцку». Есть сложности из-за того, что много игроков уехали в сборные.

- Перед началом сезона вы представляли, что за 6 туров до конца «Динамо» будет на первом месте?

– Наша цель была идти в первой тройке. На сегодня можно с уверенностью в 99 процентов сказать, что мы останемся в тройке. Будет борьба до последнего тура. 29 или 30 тур покажет, кто выиграет чемпионат, – сказал Личка.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о концовке сезона.
 
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