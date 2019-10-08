|
«Црвену Звезду» не пустили в Косово на матч Кубка. Игру перенесли на север Сербии
09.10.2019 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Црвене Звезде» не удалось попасть на север Косова, где должен был состояться матч с командой «Трепча» в рамках Кубка Сербии.
Матч 1/16 финала турнира должен был пройти 9 октября в городе Житковац на территории Косова и Метохии в 14 часов по местному времени.
Власти Косова не пропустили «Црвену Звезду» на контролируемую ими территорию. Полиция не позволила проехать автобусам команды и болельщиков, остановив их в населенном пункте Яринье на границе Косова. После этого «Црвена Звезда» вернулась в Белград.
В итоге матч
Напомним, что Республика Косово – частично признанное государство со столицей в Приштине. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.
Северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется приштинским властям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Црвене Звезде» не удалось попасть на север Косова, где должен был состояться матч с командой «Трепча» в рамках Кубка Сербии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)