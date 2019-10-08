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«Црвену Звезду» не пустили в Косово на матч Кубка. Игру перенесли на север Сербии

09.10.2019 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Црвене Звезде» не удалось попасть на север Косова, где должен был состояться матч с командой «Трепча» в рамках Кубка Сербии.

Матч 1/16 финала турнира должен был пройти 9 октября в городе Житковац на территории Косова и Метохии в 14 часов по местному времени.

Власти Косова не пропустили «Црвену Звезду» на контролируемую ими территорию. Полиция не позволила проехать автобусам команды и болельщиков, остановив их в населенном пункте Яринье на границе Косова. После этого «Црвена Звезда» вернулась в Белград.

В итоге матч перенесли на 10 октября, игра пройдет в городе Стара-Пазова, расположенном на севере Сербии, в автономном крае Воеводина.

Напомним, что Республика Косово – частично признанное государство со столицей в Приштине. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется приштинским властям.

 
 
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«Црвене Звезде» не удалось попасть на север Косова, где должен был состояться матч с командой «Трепча» в рамках Кубка Сербии.
 
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