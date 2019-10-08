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Евро-2020 (U-19). 1-й квалификационный раунд. Беларусь против Шотландии

09.10.2019 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Шотландии стартует 1-й квалификационный раунд отборочного турнира в 3-й группе чемпионата Европы среди юниоров 2001 года рождения (U-19).

Чемпионат Европы-2020 (U-19)

1-й квалификационный раунд

Группа 3

Беларусь – Шотландия 1:2 (первый тайм)

9 октября, 21.00. Шотландия, Гринок

Беларусь: Милевский, Гурбан, Прищепа, Лузан, Фирсов, Гулецкий, Русенчик, Давыскиба, Никифоренко, Ложкин, Ровдо.

Германия – Андорра 3:0 (1:0)

9 октября, 14.00

Группа 3: Германия – 3 очка (1 игра), Беларусь – 0 (0), Шотландия – 0 (0), Андорра – 0 (1).

На начальной стадии выступят 52 команды, разделенные на 13 групп (в отборе не участвует Северная Ирландия – на правах хозяина финального турнира, который пройдет в этой стране в июле 2020 года). В элитный раунд выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы плюс одна лучшая из финишировавших в группах третьими. С этой стадии вступит в борьбу сборная Португалии как лидер рейтинга УЕФА.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в Шотландии стартует 1-й квалификационный раунд отборочного турнира в 3-й группе чемпионата Европы среди юниоров 2001 года рождения (U-19).
 
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