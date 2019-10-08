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Рижское «Динамо» в матче против минчан прервало серию из 8 поражений подряд

09.10.2019 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска (3:2).

Рижане прервали серию из 8 поражений подряд.

Отметим, что рижское «Динамо» победило 4-й раз в сезоне. С 8 очками «Динамо» Рига на последнем месте на Западе. Минчане занимают 8-ю строку.

 
Теги: Минск
 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска (3:2).
 
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