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Рижское «Динамо» в матче против минчан прервало серию из 8 поражений подряд
09.10.2019 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска (3:2).
Рижане прервали серию из 8 поражений подряд.
Отметим, что рижское «Динамо» победило 4-й раз в сезоне. С 8 очками «Динамо» Рига на последнем месте на Западе. Минчане занимают 8-ю строку.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска (3:2).
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