Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера

Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.

52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми. При определенных условиях, он может войти в штаб нового тренера.

Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в тренерский штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.

С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо».

Ранее сообщалось, что в возвращении специалиста в «Спартак» заинтересован президент красно-белых Леонид Федун.