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Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера

09.10.2019 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов. 

52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми. При определенных условиях, он может войти в штаб нового тренера. 

Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в тренерский штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.

С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо». 

Ранее сообщалось, что в возвращении специалиста в «Спартак» заинтересован президент красно-белых Леонид Федун.

 
 
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Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.
 
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