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«СЭ»: Ташуев может покинуть «Шахтер» и возглавить клуб из ФНЛ
09.10.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев может покинуть свой пост.
60-летний специалист может возглавить клуб из ФНЛ. Конкретные варианты продолжения карьеры Ташуева пока не называются. Белорусский клуб пока не предложил специалисту новый контракт.
«Шахтер» располагается на третьей строке в турнирной таблице высшей лиги.
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев может покинуть свой пост.
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