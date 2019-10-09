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«СЭ»: Ташуев может покинуть «Шахтер» и возглавить клуб из ФНЛ

09.10.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев может покинуть свой пост.

60-летний специалист может возглавить клуб из ФНЛ. Конкретные варианты продолжения карьеры Ташуева пока не называются. Белорусский клуб пока не предложил специалисту новый контракт.

«Шахтер» располагается на третьей строке в турнирной таблице высшей лиги.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев может покинуть свой пост.
 
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